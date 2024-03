Câmaras de videovigilância captam homem a tentar arrombar máquina de trocos de lavandaria em Matosinhos

PSP foi chamada e investiga o crime.

Uma lavandaria self-service foi alvo de tentativa de furto, ao final da tarde desta segunda-feira, no Padrão da Légua, concelho de Matosinhos.

O caso aconteceu perto das 19h00. Um homem, de cara descoberta e munido de uma mochila com ferramentas, tentou arrombar a máquina de trocos da Lavandaria Clean. Durante alguns minutos, e até com recurso a pontapés, investiu contra as paredes do estabelecimento, com o objetivo de chegar ao dinheiro.

Acabou por desistir, sem levar qualquer valor. Deixou, no entanto, para trás, um rastro de destruição e de prejuízos para os proprietários.

A PSP foi chamada e investiga este crime.