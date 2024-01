Câmaras de vigilância captam assalto à mão armada a loja no Seixal. Veja as imagens

Suspeitos colocaram-se em fuga.

Dois suspeitos fugiram após assalto à mão armada no Seixal

"Entraram com pistola e mandara-nos deitar no chão": O relato do assalto à mão armada a loja no Seixal

Duas pessoas colocaram-se em fuga depois de um roubo à mão armada, esta segunda-feira, em Corroios, no Seixal. A viatura usada, um carro de aluguer, foi encontrada abandonada no Seixal. Ao que apurou o, os suspeitos dirigiam-se para Lisboa.Os assaltantes estavam encapuzados e roubaram 12 computadores e um telemóvel, ameaçando um funcionário da loja da Apple, em Santa Marta de Corroios. O aparelho telefónico foi localizado nas Amoreiras.