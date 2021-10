Câmaras de vigilância captam momento em que segurança agride homem numa discoteca em Albufeira

Agressor e a vítima foram identificados pela GNR.

Imagens de videovigilância a que o CM/CMTV teve acesso, captaram um episódio violento em que um segurança espancou um jovem numa discoteca na Rua da Oura, em Albufeira.

A agressão ocorreu na madrugada do passado dia 3 de Outubro, pelas 5h.

No vídeo é possível ver um segurança a falar com um cliente. Logo de seguida, começam as violentas agressões. Várias pessoas estavam no mesmo espaço, incluindo outros seguranças, no entanto, ninguém fez nada para parar a violência. É possível ainda ver a agentes da GNR no local. O homem acaba por ficar inanimado no chão.



Contactada pelo CM, a GNR confirmou a ocorrência num estabelecimento de diversão noturna no passado dia 3 de outubro. "Os factos visionados nas imagens motivaram a participação dos mesmos ao tribunal competente, tendo sido identificados dois indivíduos (o agressor e a vítima). De acrescentar que a vítima recusou assistência médica", avança a Guarda.