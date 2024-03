Câmaras filmam entrega de ‘luvas’ em casa de banho: Destinatário era vice-presidente de Vila Nova de Gaia

João Lopes e o empresário Paulo Malafaia estiveram quatro minutos na casa de banho do centro comercial NorteShopping, em Matosinhos. Tempo suficiente, segundo o Ministério Público, para que existisse uma entrega de ‘luvas’ de 99 600 euros. O dinheiro terá sido entregue por Malafaia ao advogado, mas a investigação diz que o destinatário era Patrocínio Azevedo, na altura ‘vice’ da Câmara de Gaia. Grande parte do encontro foi gravado pelas câmaras do centro comercial.