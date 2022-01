Camião a arder obriga ao corte da A1 em Vila Franca de Xira

Veículo pesado de transporte de tintas incendiou-se no sentido norte-sul, ao quilómetro 26.1.

Um veículo pesado de transporte de tintas incendiou-se na A1, sentido norte-sul, ao quilómetro 26.1, em Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira.O incidente aconteceu pelas 14h52. A estrada está cortada nesse sentido. No local estão os Bombeiros de Alenquer, com um total de 32 operacionais e 13 viaturas.Neste momento, está uma pessoa a ser assistida no local.