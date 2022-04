Camião capota em Estarreja e obriga ao corte da A1

Condutor escapou ileso e não há registo de feridos.

O despiste de um camião, esta tarde de sábado, em Estarreja, provocou o condicionamento de trânsito na A1, sentido sul/norte.O condutor escapou ileso e não há registo de feridos.Os destacamentos de trânsito da Feira e de S. João da Madeira estão no local.Está previsto o corte da A1, no sentido do acidente, para proceder à remoção dos destroços do camião.As circunstâncias do despiste do camião de transporte de farinha estão a ser investigadas pelas autoridades.