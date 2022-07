Camião capotado na VCI no Porto corta trânsito no sentido Arrábida-Freixo

Veículo encontra-se junto ao nó de Francos.

Um camião capotou esta quinta-feira junto ao nó de Francos, na VCI, sentido Arrábida-Freixo, por volta das 14h00.

O trânsito está cortado. A carga do camião, centenas de garrafas de vidro, ficou espalhada nas duas vias mais à esquerda.



No local já há filas de trânsito nas duas direções da VCI e os carros são obrigados a inverter a marcha para conseguirem seguir viagem.

Quando os Bombeiros Sapadores do Porto chegaram ao local o condutor do veículo pesado já estava em segurança.



A limpeza da via deverá demorar algumas horas.



Em atualização.