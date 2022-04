Camião carregado de garrafas de vinho e outras bebidas alcoólicas despista-se na A1 em Leiria

O veículo atravessou o separador central, arrastou o mesmo e ficou imobilizado no sentido contrário.

A vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de Leiria pelos Bombeiros de Pombal.Durante a manhã decorreram os trabalhos de remoção do veículo, que acabou por ser rebocado pelas 11h00.A autoestrada esteve cortada ao trânsito no sentido Norte-Sul. A GNR esteve no local com vários veículos do Destacamento de Trânsito de Leiria.