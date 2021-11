Camião com areia tomba junto às portagens da A12 no Pinhal Novo

Motorista conseguiu escapar com ferimentos ligeiros.

Um camião carregado com areia tombou junto às portagens da A12 no Pinhal Novo na manhã desta terça-feira.Devido ao acidente e ao material que ficou espalhado pela via, as faixas mais à esquerda dos dois sentidos estão cortadas.Segundo oapurou, o motorista escapou com ferimentos ligeiros. Os bombeiros e a GNR estão a mobilizar meios para o local.