Camião despista-se e cai em ribanceira de 12 metros em Pampilhosa da Serra. Condutor em estado grave

Vítima teve que ser helitransportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Um homem de 45 anos sofreu ferimentos graves depois de o camião em que seguia se despistar e cair numa ribanceira com cerca de 12 metros em Vale de Pereiras, no concelho de Pampilhosa da Serra. O alerta foi dado por volta das 17h25 desta quarta-feira.Segundo Ricardo Dias, Comandante adjunto dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra, o socorro foi dificultado devido ao declive acentuado da ribanceira e à deformação na cabine do veículo pesado.O motorista, que ficou encarcerado após o acidente, esteve sempre consciente e foi helitransportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.Para o Local foram mobilizados 20 operacionais, apoiados por oito veículos e um meio aéreo, dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra, do INEM e da GNR.