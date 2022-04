Camião despista-se na A3 sentido Porto-Braga, na Trofa

Duas pessoas estão a ser desencarceradas pelos bombeiros. Não se sabe o estado de gravidade das vítimas.

Duas pessoas estão neste momento a ser desencarceradas pelos bombeiros de Ermesinde do interior de um camião que se despistou na A3, na zona do Bougado, na Trofa. A viatura pesada está imobilizada em cima do separador central. Desconhece-se, para já a gravidade das vítimas.

Para o trabalho de socorro dos bombeiros foi necessário cortar as vias de circulação mais à esquerda dos dois sentidos da autoestrada.

O alerta para o despiste foi dado às 11h28 para o sentido Sul-Norte (Porto-Braga) da A3.

No local está ainda o INEM, a VMER do Hospital de São João e a GNR.



O acidente ocorreu imediatamente antes da saída para Santo Tirso e para a Trofa.