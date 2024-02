Camião foge após colisão com dois carros em Gaia. Há cinco feridos

Condutor pode não se ter apercebido da situação e seguiu viagem.

Cinco pessoas ficaram feridas numa colisão entre dois carros e um camião, na manhã desta sexta-feira, no nó de acesso da A29 para a A44, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia.

O camião que esteve envolvido no acidente fugiu do local. O mesmo pode não se ter apercebido da situação e seguiu viagem.

As vítimas, todas com ferimentos ligeiros, foram levadas para o hospital Eduardo Santos Silva, em Gaia.

No local estiveram os bombeiros da Aguda, de Valadares, bem como o INEM. A PSP investiga as causas do acidente.