Campeão Ricardinho diz que vitória "épica" foi como "tocar o céu"

A Seleção nacional de futsal sagrou-se campeã do mundo de futsal no domingo e esta segunda-feira festeja a vitória histórica na Cidade do Futebol.Ricardinho destaca uma vitória "épica" e diz que "foi tocar o céu". O jogador português diz ter sentido ao longo do jogo da final que a vitória "não podia escapar por nada".

Por sua vez, João Matos olha já para o futuro e avisa ter os olhos postos no "próximo título".Bebé considera que o momento que os jogadores de futsal estão a viver é de "muita emoção" e que durante o jogo de domingo só queriam que o tempo "corresse", mas o tempo "estava sistematicamente a parar".