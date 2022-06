Canadá propõe frases anti-tabaco impressas em cigarros individuais

É o primeiro país do mundo a avançar com esta ideia.

Na Austrália, em 2019, já tinha sido realizado

O Canadá propôs, esta sexta-feira, que as advertências sanitárias sobre os perigos de fumar sejam impressas em cigarros individuais. É o primeiro país do mundo a avançar com esta ideia.Em 2001, o Canadá já tinha proposto que fossem colocadas, a nível mundial,nos maços com as doenças causadas pelo tabaco. No entanto, de acordo a Ministra da Saúde Mental e Vícios canadense, Carolyn Bennett, salientou que a medida se estava a tornar indiferente para os 13% de canadenses que fumam regularmente."A inclusão de advertências sanitárias em produtos de tabaco individuais ajudará a garantir que estas mensagens essenciais cheguem às pessoas, incluindo os jovens, que muitas vezes acedem aos cigarros um de cada vez em situações sociais que contornam a informação impressa numa embalagem", disse Carolyn Bennett numa conferência de imprensa, citada pela Reuters.Além desta medida proposta na nova regulamentação, em análise a 11 de junho, o alargamento da lista existente de riscos para a saúde impressa nos maços de cigarros também será discutida.O consumo de tabaco continua a ser a principal causa evitável de doenças e morte prematura no Canadá, matando aproximadamente 48 000 pessoas por ano.Além desta medida proposta na nova regulamentação, o alargamento da lista existente de riscos para a saúde impressa nos maços de cigarros é outra.um estudo na James Cook University, no estado de Queensland, que tentou descobrir novas formas de dissuadir os fumadores do vício, percebeu que a mais eficaz era colocar avisos nos próprios cigarros, incluindo frases com os "minutos de vida" perdidos ao fumar aquele cigarro.

"É simplesmente por causa da exposição repetida [à mensagem]", referiu o líder da investigação, Drovandi, ao The Guardian Australia, acrescentando que "as advertências nos cigarros individuais são aproximadamente duas vezes mais eficazes do que nas embalagens e isso foi observado numa gama de participantes de diferentes faixas etárias e etnias".