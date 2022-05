Cancelada série de animação da Netflix criada por Meghan Markle

Em causa está uma numa tentativa de conter os custos. No mês passado a Netflix revelou uma queda no número de assinantes.

A Netflix cancelou a série de animação Pearl, criada pela

Duquesa de Sussex, Meghan Markle, numa tentativa de conter e cortar os custos da produção.



A série, planeada para contar as aventuras de uma menina de 12 anos que se inspira em mulheres influentes da história, foi anunciada no ano passado, e é um dos muitos projetos que está a ser obrigado a parar pela plataforma de streaming, segundo a BBC News.



Já no mês passado a Netflix, revelou uma queda acentuada no número de assinantes e uma forte disposição de abandonarem o serviço, resultando num decréscimo de 50 milhões de dólares à empresa.



Porém, a Netflix confirmou que irá continuar a trabalhar com a empresa Archewell Productions, formada por Meghan Markle e o Príncipe Harry, num conjunto de projetos que incluem a série documental 'Heart of Invictus'. Uma série sobre atletas que competem nos Jogos Invictus para veteranos lesionados, evento esse fundado pelo Duque de Sussex em 2022.



A Archewell Productions ainda não respondeu nem fez comentários sobre a situação, mas a Netflix pretende avançar com outras duas séries de animação: Dino Daycare and Boons and Curses.