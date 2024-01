Cancelados 350 voos nos EUA após incidente com avião da Alaska Airlines. Aeronave perdeu uma janela

Alaska Airlines diz que aviões 737 Max 9, da Boeing, "foram retirados de serviço até que sejam confirmados [...] pormenores sobre possíveis trabalhos de manutenção adicionais".

As companhias aéreas norte-americanas Alaska Airlines e United Airlines cancelaram um total de 350 voos no domingo, depois de um incidente ocorrido na sexta-feira com um aparelho da Boeing.

A Alaska Airlines disse que cancelou 170 voos marcados com aviões 737 Max 9, da Boeing, mais de um quinto das ligações previstas, enquanto a United Airlines indicou o cancelamento de 180 voos no domingo, apesar de ter conseguido usar outro tipo de aparelhos.

Os 737 Max 9 "foram retirados de serviço até que sejam confirmados com a FAA [Administração Federal da Aviação] pormenores sobre possíveis trabalhos de manutenção adicionais", disse a Alaska Airlines, em comunicado.

A Alaska Airlines e a United Airlines são as únicas companhias aéreas dos Estados Unidos que usam aparelhos Boeing Max 9.

No sábado, a FAA tinha emitido uma diretiva a ordenar que 171 aviões 737 Max 9 fossem submetidos a uma "inspeção imediata" pelas companhias aéreas que os utilizam "antes de realizarem um novo voo", estimando-se que a operação demorasse entre quatro a oito horas por aeronave.

A decisão surgiu na sequência de um incidente com um avião da Alaska Airlines que fez uma aterragem de emergência na sexta-feira à noite em Portland, no noroeste dos Estados Unidos, depois de uma janela e um pedaço da fuselagem terem caído.

A companhia aérea informou que o avião aterrou em segurança com 174 passageiros e seis tripulantes.

O buraco provocou a despressurização da cabina, mas a companhia não forneceu informações sobre se alguém ficou ferido ou sobre a possível causa.