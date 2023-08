Candidato à presidência do Equador assassinado com tiros na cabeça

Fernando Villavicencio estava a entrar no carro, depois de um evento de campanha, quando foi baleado.

7,5% das intenções de voto.

Fernando Villavicencio, candidato a presidente do Equador, foi assassinado com três tiros na cabeça na noite de quarta-feira, depois de sair de um evento de campanha em Quito, capital do país sul-americano, informa a imprensa local.Um membro da equipa da candidatura do político relatou que Villavicencio estava a entrar no carro quando foi baleado. A morte foi confirmada pelo atual presidente equatoriano Guillermo Lasso."Garanto que este crime não vai passar impune", escreveu na rede social X (antigo Twitter).Do atentado há ainda a registar pelo menos nove feridos e uma outra vítima mortal. O suspeito do ataque morreu após um tiroteio com os seguranças, segundo as autoridades.As mais recentes sondagens indicavam que a vítima reunia cerca deAs eleições estão marcadas para 20 de agosto.

O conservador Guillermo Lasso decretou esta quarta-feira à noite o estado de emergência no país durante 60 dias, após o homicídio.

Numa mensagem à nação após uma reunião do Gabinete de Segurança do Estado, Lasso afirmou que se vai manter a data das eleições gerais extraordinárias, mas que serão destacados militares pelo país para assegurar a segurança dos eleitores.