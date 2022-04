Cantor Bobby Rydell morreu aos 79 anos

O cantor e ator de Rock n' Roll Robert Louis Ridarelli, mais conhecido por Bobby Rydell, um ídolo dos anos 50 e 60 que participou no musical "Bye Bye Birdie" e gravou dezenas de êxitos, morreu esta terça-feira aos 79 na Pensilvânia, Estados Unidos da América, vítima de pneumonia, avançou a

.

De acordo com a agência de comunicação, o cantor morreu num hospital em Abington,

no condado de Montgomery, Pensilvânia.



Rydell ficou conhecido em 1950 no programa de televisão "Teen Club" de Paul Whiteman, que lançava novos talentos.Em 1959, o seu single "Kissin' Time", entrou no Hot 100 Hits da Billboard e lançou-o para o mundo da música. Na altura, vendeu mais de 25 milhões de álbuns, e contou com 34 singles, tais como o 'Wild One' e 'Volare'.