Cantor Liam Gallagher sofre queda de helicóptero após atuação no festival da ilha de Wight

O cantor Liam Gallagher partilhou uma fotografia nas redes sociais com o rosto visivelmente ferido, após uma queda de um helicóptero.

Na publicação, Gallagher surge com um penço no nariz e vários ferimentos na cara.

O acidente ocorreu depois de um espetáculo do antigo vocalista dos Oasis no Festival Isle of Wight, na Inglaterra.Mais tarde, o cantor britânico brincou com a situação e colocou outra fotografia, desta vez com uma cerveja em plano de destaque, enquanto os fãs lhe pediam que descansasse para recuperar do incidente.