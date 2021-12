Cantor MC Boco do Borel morto a tiro durante concerto no Brasil

Artista foi atingido por pelo menos 15 projécteis. O assassino aproveitou o pânico que se gerou no local para fugir.

O cantor brasileiro de funk Paulo Roberto Gonçalves Cavalcante, conhecido nos meios artísticos como MC Boco do Borel, foi assassinado este domingo enquanto atuava num bar em Porto de Galinhas, destino turístico no litoral do estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, muito procurado por portugueses. O crime aconteceu na madrugada deste domingo, perto do amanhecer pelo horário português, quando MC Boco do Borel, que tinha 34 anos, cantava no palco do Bar Aconchego.

Testemunhas contaram que um desconhecido, com o rosto coberto por um capacete do tipo balaclava, entrou sem alardes no local e começou a disparar contra o cantor. O artista foi atingido por pelo menos 15 projécteis, e o assassino aproveitou o pânico que se gerou no local para sair e desaparecer, estando a ser procurado pela polícia.

MC Boco do Borel vivia em Recife, a capital de Pernambuco, a 63 quilómetros de distância de Porto de Galinhas, uma pequena vila com quatro mil habitantes pertencente ao concelho de Ipojuca, caracterizada por praias paradisíacas e ainda tranquilas e por hotéis e condomínios de alto padrão. O cantor, um dos pioneiros e ícones do chamado Brega-Funk, um tipo de Funk que usa músicas antigas populares de desencontros amorosos, pouco antes de subir ao palco publicou nas suas redes sociais fotos e vídeos da sua chegada a Porto de Galinhas rodeado de amigos.

Até à tarde deste domingo a polícia ainda não tinha divulgado a principal linha de investigação do crime. Em Junho do ano passado, MC Boco do Borel foi detido com outros três homens na posse de 670 gramas de pasta base de cocaína, com a qual poderiam ser produzidos vários quilos do estupefaciente, sempre negou que a droga fosse dele e afirmou ter sido preso por estar no local errado na hora errada, e ficou preso até outubro passado, quando conseguiu a liberdade e voltou a fazer concertos.