Cantor Nego do Borel expulso do programa "A Fazenda 13" após ser acusado de violar concorrente

O cantor Nego do Borel foi expulso do reality show "A Fazenda 13" este sábado, após ser acusado de violar a concorrente Dayane Mello, no programa em que ambos estavam a participar. A informação foi confirmada pela RecordTV.Nego do Borel está a ser investigado pela polícia civil de São Paulo por suspeita de violação.

A produção do programa apagou as luzes do quarto e a câmara ficou fixada num ponto onde não era visível a cama onde os dois se encontravam deitados. No entanto, na gravação pode ouvir-se o momento em que a modelo, visivelmente bêbada, pede ao cantor para parar.Vários meios de comunicação social brasileiros têm noticiado o caso, que ocorreu na madrugada deste sábado. A situação tem gerado uma grande indignação da parte dos internautas no Twitter.