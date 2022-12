Cantora Anitta diagnosticada com o vírus Epstein-Barr

A cantora brasileira Anitta revelou, este sábado, durante um evento, que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr - conhecido, principalmente, por causar mononucleose infecciosa -, popularmente conhecida como "a doença do beijo".A artista descobriu a presença do vírus de forma precoce, mas confessou que passou "pelo momento mais difícil da [sua] vida" quando a condição foi diagnosticada, refere o portal de notícias brasileiro R7.

O Epstein-Barr (VEB) é um dos vírus mais comuns, presente em todo o mundo. Cerca de 50% das crianças até aos 5 anos são infetadas e mais de 90% dos adultos são portadores do vírus, o que significa que a maioria das pessoas, em algum momento, são infetadas pelo Epstein-Barr, referem sites especializados em saúde. O vírus é encontrado, sobretudo, na saliva e secreções nasais e a disseminação é maior em doentes imunocomprometidos (por exemplo, pacientes com VIH ou recetores de órgãos).Estudos recentes comprovam que o Vírus Epstein-Barr poderá estar associado à esclerose múltipla.