Cantora canadiana Alanis Morissette revela que foi vítima de violação em grupo aos 15 anos

Revelações inéditas são feitas no novo documentário 'Jagged' da plataforma HBO.

Num novo documentário disponibilizado na plataforma HBO, a cantora canadiana Alanis Morissette revela que foi violada por vários homens quando tinha apenas 15 anos, segundo o jornal norte-americano Washington Post.

"Tive anos de terapia até admitir que havia alguma vitimização da minha parte", revela a cantora no documentário "Jagged" que vai estrear esta terça-feira no Festival de Cinema de Toronto. No Canadá, a idade legal de consentimento para relações sexuais é aos 16 anos.

"Dizia sempre que tinha sido consentido, mas depois lembrava-me: ‘Hey, tu tinhas quinze anos, não podes consentir aos 15 anos. Agora estou tipo: ‘Oh sim, eles são todos pedófilos, foi uma violação", conta.

Morissette, atualmente com 47 anos, não revelou a identidade dos alegados agressores, mas diz que contou a algumas pessoas no passado: "Contei a algumas pessoas, mas fizeram ouvidos de mercador. Era daqueles momentos que fazia com que uma pessoa se levantasse e saísse da sala".

O documentário, dirigido pela premiada Alison Klayman, conta a história de vida da cantora canadiana, construída em torno de uma entrevista na casa de Morissette na Califórnia. No entanto, a artista já revelou que "está desiludida" com o resultado e não deverá marcar presença na estreia, de acordo com o Washington Post.