Cantora espanhola salva filho de 5 anos de ataque de puma ao murro

Ex-mulher do piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso explicou o pânico que viveu ao ver o filho de cinco anos ser atacado pelo animal selvagem.

O instinto de uma mãe é dos mais poderosos que existe e que o diga Raquel del Rosario, cantora e ex-mulher do piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, que viveu momentos de pânico ao ver o filho ser atacado por uma puma no quintal de sua casa.



Nas redes sociais, a cantora descreveu como salvou o filho do animal selvagem ao murro. Foi no dia 26 de agosto que Raquel viveu um dos piores momentos da sua vida quando viu o animal a atacar o filho. Em questão de segundos a cantora atravessou o jardim da casa da família, na Califórnia, EUA, e afastou o animal ao soco. A cantora golpeou com os punhos a puma incessantemente até que este largou o menino.





Apesar do ataque ter ocorrido em agosto, só agora a cantora, recuperada do susto, contou o sucedido. O menino, Mael, de cinco anos, tinha ido ao jardim para apanhar fruta quando foi atacado. Sofreu múltiplos ferimentos, mas poderia ter perdido a vida não fosse a coragem da mãe.Raquel partilhou nas redes sociais as imagens dos ferimentos. O menino teve de passar por cirurgia para recuperar do ataque.

"O meu coração partiu-se completamente quando o vi sair da cirurgia. Todas as forças que me invadiram naquela manhã desapareceram, deixando-me completamente indefesa diante de uma dor que eu desconhecia completamente. O medo me invadiu", confessou.



Segundo o seu relato, os médicos terãpo dito que o menino salvou-se apenas por uns milímetros. O animal selvagem, que depois se escondeu, teve de ser abatido por decisão das autoridades.



"Da janela vi outro puma, que acabaria por ser seu irmão, voltar ao jardim acompanhado da mãe. Ela se posicionou ao lado do corpo sem vida do filho e trocamos um olhar de dor que nunca irei esquecer", conta.



A publicação teve um enorme impacto nas redes sociais com inúmeras reações incluindo a de alguns famosos como Eva González, atriz espanhola, Sara Carbonero e até mesmo do seu ex-marido, Fernando Alonso.





