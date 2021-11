Cantora Pink faz pedido especial a Cristiano Ronaldo. CR7 já respondeu

Artista quer ajudar duas crianças este Natal.

A cantora norte-americana Pink fez um pedido especial a Cristiano Ronaldo através das redes sociais e o jogador português, que sempre mostrou disponibilidade para ajudar boas causas, respondeu."Olá Cristiano. Estou a apadrinhar duas crianças este ano pelo Natal que não querem nada mais do que uma das tuas camisolas. Não têm muito, mas estou estou determinada a fazer isto acontecer. Achas que me podes enviar duas camisolas e assim ajudar a mudar as suas vidas? Sei que fazes coisas maravilhosas mas...", escreveu a artista.O capitão da Seleção portuguesa não tardou a responder. "Olá Pink, estou feliz por poder ajudar. Vou arranjar umas camisolas assinadas para essas crianças, sem problema. Muitos parabéns por fazeres isto acontecer."Foram muitos os seguidores de Pink e de Cristiano Ronaldo que aplaudiram o gesto da cantora e do jogador do Manchester United.