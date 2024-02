Cão de ex-piloto de Fórmula 1 morre após comer 11 cigarros

Brasileiro pede mais responsabilidade às pessoas que atiram beatas para o chão.

Rubens Barrichello, antigo piloto de Fórmula 1, reagiu emotivamente nas redes sociais à morte do seu cão 'Speedy', que não terá resistido após comer 11 beatas de cigarros."Meu Speedy, foste cedo demais, meu amigo. Só te posso agradecer pela alegria que foi a nossa viagem juntos. Vou amar-te para sempre", escreveu o brasileiro.O vencedor de 11 Grandes Prémios apontou o dedo às pessoas que atiram o cigarro para o chão."Um dia o meu filho foi ver o Speedy e viu que havia muitas beatas de cigarros. O estômago do cão tinha rasgões e desenvolveu uma doença que impedia o seu corpo de criar uma proteína muito importante. Já não conseguia comer. Tinha sangue, diarreia e estava a ficar pior", explicou o piloto de 51 anos.O terceiro piloto com mais participações em Grandes Prémios da Fórmula 1 recomendou aos donos de outros cães que fossem mais responsáveis na hora de fumar e atirar os cigarros para o chão."Apanhamos as fezes do cão com um saco e deitamos no lixo. Seria boa educação que quem fuma tivesse a mesma atitude. Sou apaixonado por cães, não digo mal de ninguém."