Cão desaparecido entregue aos donos pela PSP de Lisboa

A PSP de Lisboa entregou na passada terça-feira um cão perdido aos respetivos donos.De acordo com um comunicado da polícia, o animal foi encontrado por uma cidadã, perdido e a vaguear na zona de Alfama.As autoridades conseguiram identificar e entrar em contacto com os donos do cão, que se encontravam "extremamente preocupados com o paradeiro do seu animal, visto que o mesmo teria fugido da sua zona de residência, enquanto efectuavam um passeio."O trabalho dos polícias ficou registado no Livro de Reconhecimento Público.