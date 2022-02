Cão roubado recuperado em Ourique

Militares da GNR encetaram diligências após a denúncia, tendo o animal de cinco meses sido localizado e recuperado.

A GNR de Beja, através do Núcleo de Investigação Criminal, recuperou um cão roubado.O furto decorreu no passado dia 7 de fevereiro, na freguesia de Grandaços, no concelho de Ourique. Os militares da GNR encetaram diligências após a denúncia, tendo o animal de cinco meses sido localizado e recuperado. O cão foi depois devolvido aos donos.Um homem de 45 anos foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Ourique.