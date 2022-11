Caos nas Urgências dos hospitais com espera de 14 horas

Hospitais da Grande Lisboa mais afetados, mas a situação é caótica em várias zonas do País devido a vírus respiratórios.

O caos está instalado no serviço de Urgências dos hospitais, em particular na área da Grande Lisboa, devido à elevada afluência de pessoas com infeções respiratórias e outras complicações associadas. No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, esta terça-feira, o tempo de espera para os doentes urgentes atingiu as 14 horas. Por sua vez, no Beatriz Ângelo, em Loures, também os doentes com pulseira amarela esperaram cinco horas, de acordo com o Portal do Serviço Nacional do SNS.