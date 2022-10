Capital ucraniana volta a ser atacada

Número de mortos está a ser apurado.

Várias pessoas morreram no bombardeamento à cidade de Kiev, na manhã desta segunda-feira. Segundo a porta-voz do Departamento de Situações de Emergência de Kiev, Svitlana Vodolaga, citada pela agência de notícias Ukrinform.

"Há mortos, há feridos. Teremos mais detalhes depois. Quantos, ainda não posso dizer, porque ainda está a ser apurado", informou Vodolaga.

As explosões abalaram, não só a capital ucraniana como outras cidades, durante a hora de ponta da manhã de segunda-feira. Há relatos de explosões em Lviv, Ternopil e Zhytomyr no oeste da Ucrânia, e em Dnipro no centro da Ucrânia.Num dos cruzamentos rodoviários mais movimentados de Kiev, surge agora uma enorme cratera. Os carros foram destruídos, os edifícios danificados e os trabalhadores de emergência estão no local. Dois carros e uma carrinha perto da cratera foram completamente destruídos."A capital está a ser atacada por terroristas russos! Os mísseis atingiram objetos no centro da cidade (no distrito de Shevchenkivskyi) e no distrito de Solomyanskyi. As sirenes dos ataques aéreos estão a disparar e, por conseguinte, a ameaça continua", afirmou o presidente da câmara Vitali Klitschko, nas redes sociais.