Capitania e Marinha tentam identificar objeto encontrado no ilhéu de Vila Franca nos Açores

Mergulhadores da Marinha, apoiados pela Capitania do Porto de Ponta Delgada, estão a tentar identificar um objeto que foi descoberto perto do ilhéu de Vila Franca do Campo, Açores, e que poderá ser uma mina, foi esta terça-feira revelado.

"Tivemos notícia desse achado, um objeto ferroso de alguma dimensão e forma esférica, ao início da tarde de ontem [segunda-feira]. Por precaução, como poderá tratar-se de uma mina, é necessário verificar que tipo de objeto estamos a falar. Poderá ser apenas uma boia de amarração muito antiga", explicou o capitão do Porto de Ponta Delgada, em declarações à agência Lusa e à RTP/Açores.

Por precaução, reforçou, foi interditada a área em torno do ilhéu de Vila Franca do Campo, que está vedada a "qualquer atividade ou navegação".

O capitão Rafael da Silva detalhou que o objeto foi encontrado na manhã de segunda-feira por mergulhadores recreativos, mas as condições do mar não permitiram iniciar o processo de identificação naquele dia.

"Neste momento estamos a conseguir, finalmente, efetuar o mergulho para avaliar e reconhecer o objeto. (...) Temos a sorte de contar com o apoio da Marinha Portuguesa, com dois mergulhadores especialistas neste tipo de matéria que prestam serviço no comando da Zona Marítima dos Açores", vincou.

Os mergulhadores estão a ser apoiados por militares, embarcações da Capitania e pela Polícia Marítima.

Rafael da Silva não se quis pronunciar sobre a antiguidade do objeto e considerou "extemporâneo", neste momento, avançar uma data para o fim do processo.

Caso se confirme a existência de uma mina, o capitão do Porto de Ponta Delgada realçou que a desativação do engenho será efetuada pelo destacamento de mergulhadores sapadores da Marinha especialista em explosivos.

À agência Lusa, o presidente da Câmara de Vila Franca do Campo, Ricardo Rodrigues, adiantou que o município foi informado pelas autoridades assim que o objeto "muito antigo" foi detetado, destacando a importância de tratar o assunto "com toda a cautela".