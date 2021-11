Capitão ausente do funeral de militar morto no Algarve

Sargento João Fernandes morreu num acidente de viação junto ao autódromo de Portimão, no sábado.

O funeral do sargento João Fernandes, do Destacamento de Trânsito da GNR de Faro, que morreu no sábado após um brutal acidente de viação junto ao autódromo de Portimão, realizou-se esta quarta-feira no cemitério de Albufeira sem a presença do superior direto do militar, um capitão.

A missa realizou-se na Igreja da Guia, seguindo para o cemitério de Albufeira, onde o corpo do sargento Fernandes foi cremado. Marcaram presença no funeral o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o comandante-geral da GNR, Rui Clero, e um representante do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.