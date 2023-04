Capotamento na A1 no sentido Gaia-Porto faz três feridos

Autoestrada esteve cortada mas já reabriu.

Um homem, com cerca de 45 anos, sofreu ferimentos graves, esta noite de sábado, na sequência de uma violenta colisão entre duas carrinhas, em Gaia. No mesmo acidente, outras dois homens, de 25 e 65 anos, sofreram ferimentos ligeiros. As vítimas foram levadas para o Hospital de Gaia.



A autoestrada esteve cortada mas já reabriu. O acidente ocorreu pelas 21h15 e envolveu um carro e uma viatura ligeira de mercadorias. As vítimas foram socorridas pelos Sapadores de Gaia, Bombeiros de Coimbrões, INEM e a equipa de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

O destacamento de trânsito da GNR da Maia foi mobilizado para o local.