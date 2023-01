Cardeal-patriarca de Lisboa vai resignar ao cargo no verão

D. Manuel Clemente deve aproveitar visita do Papa a Portugal para entregar pessoalmente a missiva com resignação.

O ano que agora começa vai ficar marcado pela resignação do Patriarca de Lisboa, que em julho completa 75 anos de idade. Atendendo à visita do Papa Francisco a Lisboa, no início de agosto, para presidir à Jornada Mundial da Juventude, o mais certo é que D. Manuel Clemente opte por lhe entregar pessoalmente a carta nessa altura.Saiba mais no site do Correio da Manhã