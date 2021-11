Carlos Anjos sobre violência na noite: “Choca que Portugal seja um dos países na Europa com menos videovigilância”

Na madrugada de sábado do fim de semana passado vários jovens envolveram-se numa rixa à porta da discoteca Lust in Rio, em Lisboa. Carlos Anjos, comentador da CMTV, falou acerca do caso e sobre a crescente violência na vida noturna em Portugal.