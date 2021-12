Carlos Marín, cantor dos II Divo, morre aos 53 anos

Quarteto tinha concerto inicialmente agendado para este domingo no Altice Arena, em Lisboa, que foi adiado para 2022.

O cantor espanhol Carlos Marín morreu este domingo aos 53 anos.

A estrela da banda Il Divo foi levada de urgência para o Manchester Royal Infirmary, em Inglaterra, recentemente, onde estava em coma induzido na unidade de cuidados intensivos.

O programa da TVE ‘Corazón Corazón’ tinha avançado que o motivo do internamento seria Covid-19, apesar de o artista estar vacinado.



Os companheiros de banda, Urs Bühler, David Miller e Sébastien Izambard, confirmaram a morte do barítono no Twitter na manhã deste domingo:

"É com o coração pesado que informamos que o nosso amigo e parceiro Carlos Marín faleceu", escreveram.



Os concertos que o quarteto tinha agendados em Portugal este domingo, na Altice Arena, em Lisboa, e dia 20, no Pavilhão Multiusos de Gondomar - já tinham sido adiados para 2022, mais precisamente para 23 de julho em Gondomar e 24 do mesmo mês em Lisboa.