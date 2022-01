Carnaval de Loures cancelado

Associação garante que vão ser feitas atividades para não deixar passar a época carnavalesca em branco.

A Associação do Carnaval de Loures anunciou que o evento para este ano foi cancelado, de forma a "garantir a maior segurança a todas as pessoas que participam e assistem às iniciativas que organiza"No comunicado a associação refere que o Carnaval de Loures, a sua principal iniciativa e, simultaneamente, o maior carnaval da Área Metropolitana de Lisboa é um evento que origina uma concentração de largas dezenas de milhares de pessoas. "Devido à situação pandémica atual, e porque a saúde pública está acima de tudo, tal como aconteceu em 2021, a Associação do Carnaval de Loures, em conjunto com a Câmara Municipal de Loures e Junta de Freguesia de Loures, decidiram cancelar os desfiles carnavalescos", pode ler-se na nota.A associação garante que vão ser feitas atividades para não deixar passar a época carnavalesca em branco, mas em conformidade com as regras sanitárias, a Proteção Civil de Loures e autoridades de saúde locais.