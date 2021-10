Carro abalroado por comboio em Santarém

Condutor conseguiu escapar ileso da situação.

Um carro foi abalroado pelo Alfa Pendular na Passagem de Nível 84 031, em Vale de Figueira, concelho de Santarém, por volta das 8h00 da manhã deste sábado, 2 de outubro.

O comboio circulava no sentido sul – norte na Linha Ferroviária do Norte quando colidiu com o carro.





O condutor, único ocupante da viatura, conseguiu escapar ileso e saiu pelos próprios meios. Foi apenas assistido no local e não ganhou para o susto.

A Linha do Norte esteve cortada durante quase duas horas, até o carro ser removido da Linha.

As operações de socorro envolveram elementos dos Sapadores Bombeiros de Santarém e dos Bombeiros Voluntários. Nenhuma corporação se mostrou disponível para dar mais esclarecimentos sobre o acidente.