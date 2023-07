Carro abalroado por comboio em Setúbal. Condutor ficou ferido

Para o local foram mobilizados 11 operacionais e 4 viaturas.

Um carro foi abalroado por um comboio na passagem de nível da Estrada da Graça, em Setúbal. O acidente causou um ferido ligeiro, o condutor do carro, que foi transportado para o Hospital de São Bernardo.Ao que oconseguiu apurar as cancelas da passagem de nível estavam fechadas. O condutor quis contornar as cancelas e acabou por ser abalroado por um comboio. O homem era o único ocupante da viatura.O alerta foi dado cerca das 7h10. A circulação ferroviária esteve interrompida durante 1h30, mas já foi retomada.Para o local foram mobilizados 11 operacionais e 4 viaturas.