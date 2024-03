Carro arde no terminal de carga do Aeroporto de Lisboa

Alerta foi dado às 9h54 e o fogo já foi extinto.

Um carro ardeu junto ao terminal de carga do Aeroporto de Lisboa, esta sexta-feira.

Fonte oficial da ANA Aeroportos, que gere os aeroportos nacionais, disse ao CM que o incêndio "não afetou a operação do aeroporto".

"Tratou-se de um fogo numa viatura. Os bombeiros do Aeroporto foram os primeiros a fazer o ataque, chegando depois meios dos Sapadores Bombeiros. O fogo foi extinto em pouco tempo", explicou a mesma fonte.

Apesar do espesso fumo negro causado pelas chamas, "as aterragens e descolagens no aeroporto não foram, nem estão a ser afetadas".

Alerta foi dado às 9h54.Em atualização