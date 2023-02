Carro cai ao rio após despiste na EN333 em Águeda

Quando os bombeiros chegaram ao local já não encontraram ninguém.

Um carro caiu ao rio Águeda, ao início desta madrugada de quarta-feira, quando circulava na EN333, no sentido Recardães-Águeda. Por causas que ainda não foram apuradas, a viatura entrou em despiste, junto à ponte do Ribeirinho.



O alerta foi dado, para os bombeiros de Águeda mas quando os operacionais chegaram ao local já não encontraram ninguém. A GNR de Águeda também foi mobilizada e investiga o paradeiro do condutor da viatura.