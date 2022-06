Carro cai de falésia com 10 metros de altura na praia da Cresmina em Cascais

Ocupantes da viatura conseguiram abandonar o carro antes da queda.

Um carro caiu acidentalmente de uma altura com cerca de dez metros de altura, junto à praia da Cresmina, em Cascais, durante a noite de sexta-feira. A viatura encontrava-se sem pessoas no seu interior e desconhecem-se as causas que terão estado na origem da queda.No local estiveram elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, e elementos dos Bombeiros Voluntários de Cascais, na sequência de um alerta pelas 23h50 através de um popular que se encontrava na praia.Segundo a Autoridade Marítima Nacional, os ocupantes da viatura, um homem e uma mulher, conseguiram abandonar o carro antes da queda, ficando com alguns ferimentos ligeiros.O Comando-local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.