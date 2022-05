Carro colide com camião de transporte de combustíveis na Póvoa de Lanhoso

Estrada Nacional 205 está cortada nos dois sentidos, na freguesia de Nossa Senhora do Amparo. Duas pessoas ficaram feridas.

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um camião de transporte de combustíveis, às 14h45, obrigou ao corte da estrada Nacional 205, na freguesia de Nossa Senhora do Amparo, na Póvoa de Lanhoso.





Um homem, de 77 anos, e uma mulher, de 65, ficaram feridos.

A circulação está totalmente cortada, enquanto os bombeiros procedem ao salvamento dos dois ocupantes do carro, que ficaram encarcerados. No local estão também meios de combate a incêndio para garantir a segurança no local, já que se trata de um veículo de transporte de matérias perigosas.