Carro com quatro emigrantes arde na A24 em Chaves

No carro seguiam quatro homens, na casa dos 40 anos, emigrantes na Suíça que seguiam para Vila Meã, Amarante.

Uma viatura ligeira foi totalmente consumida pelas chamas, na manhã desta sexta-feira, ao quilómetro 30 da A24, em Vidago, concelho de Chaves.





No carro seguiam quatro homens, na casa dos 40 anos, emigrantes na Suíça que seguiam para Vila Meã, Amarante, de onde são naturais.



O alerta foi dado às 11h04 para uma viatura em chamas que seguia no sentido Norte – Sul e para o local foram de imediato quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vidago com 14 operacionais.





Segundo Bruno Henriques, Comandante dos Bombeiros de Voluntários de Vidago, "quando os operacionais chegaram ao local, o automóvel já estava totalmente consumido pelas chamas. O incêndio ainda se propagou ao mato mas a rápida intervenção dos bombeiros evitou que o mesmo se alastrasse".



Do incêndio não resultou qualquer ferido, mas o sentido Norte – Sul da A24 ficou condicionado.



A Brigada de Trânsito da GNR de Chaves esteve no local e investiga as causas do incêndio.