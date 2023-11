Carro de juiz alvo do gang dos catalisadores

Um juiz foi uma das vítimas do grupo que se dedicava ao furto de catalisadores, que esta terça-feira começou a ser julgado no Tribunal de Coimbra. O carro do magistrado encontrava-se estacionado na Figueira da Foz, cidade onde reside a maior parte dos arguidos, tendo o furto do catalisador ocorrido entre as 17h30 do dia 27 de janeiro de 2022 e as 07h00 do dia seguinte. O juiz ficou impossibilitado de usar a viatura durante sete dias, tendo pagado 583,59 euros pela reparação. Tal facto levou a que o processo fosse transferido para outro tribunal, mas, com a subida do magistrado ao Tribunal da Relação, voltou a Coimbra.





O julgamento está agora a decorrer sob fortes medidas de segurança. O processo tem 37 arguidos, entre os quais três advogados acusados de agirem no interesse do grupo criminoso, do qual receberiam dinheiro para acompanhar testemunhas e outros coarguidos. Segundo a acusação, a rede atuava em vários pontos do País, estando em causa milhares de crimes. A maioria dos ilícitos recai sobre 14 elementos.