Carro de mais de cem mil euros encontrado destruído no rio Douro. Despiste ocorreu na madrugada

Condutor terá escapado ao acidente. Autoridades tentam localizar proprietário do veículo.

Um carro foi encontrado completamente destruído nas margens do rio Douro, na madrugada deste sábado, após um despiste na Rua das Sobreiras, entre a Foz do Douro e a Ribeira.O condutor terá conseguido escapar ao acidente que ocorreu pelas 4h00, na chamada curva do Anjo, em Lordelo do Ouro. O alerta chegou à Autoridade Marítima, que apenas encontraram o carro.A viatura entrou em despiste antes da curva, galgou o passeio e passou entre duas árvores, antes de ir parar à margem do rio.O veículo despistado é um Audi recente com um custo de mais de cem mil euros. A viatura foi deslocada para uma rampa de acesso ao rio.No local, além da Autoridade Marítima estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, a PSP e a Polícia Municipal. As autoridades tentam investigar o que aconteceu e tentam localizar o proprietário do carro.