Carro despista-se e acaba dentro de vala junto ao Cemitério do Alto de S. João, em Lisboa

Condutor, de 67 anos, sentiu-se mal quando seguia ao volante.

Um homem de 67 anos despistou-se e o carro que conduzia acabou no interior de uma vala no passeio, junto ao Cemitério do Alto de S. João, em Lisboa. O acidente ocorreu esta quinta-feira.Ao que o CM apurou o homem ter-se-á sentido mal, o que levou ao despiste. A vítima acabou por ser assistida pelo INEM no local, não necessitando de ser transportada para o hospital.No local esteve também a PSP. O alerta foi dado às 18h38 e, pelas 21h00 o veículo já havia sido removido do interior da vala.