Carro destravado colide com metro, fica preso e circula ao lado da carruagem em Gaia

Condutora estava fora da viatura e não sofreu qualquer ferimento.

O caso insólito ocorreu, esta manhã, na linha do Metro, em Gaia. Um carro, que foi deixado estacionado, e destravado, na avenida da República, começou a andar sozinho. A viatura acabou por colidir com a composição do metro, ficando encaixada na lateral. Carro e metro circularam, lado a lado, entre a zona das instalações do Instituto de Emprego e formação profissional e a estação de metro junto ao 'El Corte Inglês.