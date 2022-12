Carro e casa de luxo de Ana Lúcia Matos pagos a pronto. Apresentadora confessa esquema fiscal

Estrela da TV foi libertada. Casal tinha toda a vida financeira sediada no Dubai.

Ana Lúcia Matos disse ao juiz que não percebe nada de impostos, mas assumiu depois que o companheiro, Max Cardoso, fazia de tudo para fugir ao Fisco. Compraram uma casa a pronto e um Porsche, mas nada ficou no nome de Max. A antiga apresentadora de televisão justificou que tal acontecia porque o companheiro não queria liquidar impostos em Portugal. Não conseguiu, no entanto, explicar quais seriam as implicações fiscais que o companheiro, que tinha residência em França, podia sofrer com um simples registo de propriedade automóvel.