Carro embate em jipe da comitiva de Joe Biden. Seguranças rodeam e apontam armas a condutor

Presidente dos Estados Unidos da América e primeira-dama Jill Biden chegaram em segurança a casa.

Um carro colidiu com um jipe da comitiva do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, na noite do passado domingo, avança a Reuters.Segundo o relatório de imprensa da Casa Branca, citado pela Reuters, um sedan prateado com matrícula de Delaware colidiu com o carro da comitiva do presidente dos Estados Unidos da América num cruzamento em frente à sede de campanha de Joe Biden.Os seguranças de Biden saíram de imediato da viatura e apontaram as armas ao condutor.O acidente aconteceu após Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden terem saído da sede de campanha Biden-Harris 2024 em Wilmington, no estado de Delaware. Segundo a Reuters, o casal chegou a casa em segurança.